МИНСК, 23 дек – Sputnik. Курсанты Могилевского института МВД задержали домушника, который, убегая от преследования, случайно попал на территорию вуза, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



© Sputnik Виталий Белоусов Задержаны серийные домушники, "работавшие" в трех районах Минска

Инцидент произошел 19 декабря: — 42-летний житель Шклова – с помощью отмычек открыл квартиру, но в коридоре его застал хозяин.

"Попытавшись скрыться с места преступления и спрятаться от преследовавшего его потерпевшего, мужчина перепрыгнул через забор и оказался на территории учебного заведения Могилевский институт МВД", – сказала Соленюк.

По ее словам, там он был задержан курсантами данного вуза. Действия мужчины квалифицированы по ст. 14, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на кражу совершенную с проникновением в жилище).

Сейчас следователи устанавливают его причастность к другим кражам из квартир в Могилевской области. Известно, что житель Шклова ранее был судим за кражи и вышел из исправительного учреждения на свободу в июне 2016 года.