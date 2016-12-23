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Не повезло: преследуемый домушник в Могилеве забежал в институт МВД
23.12.2016 13:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Курсанты Могилевского института МВД задержали домушника, который, убегая от преследования, случайно попал на территорию вуза, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
© Sputnik Виталий Белоусов
Инцидент произошел 19 декабря: — 42-летний житель Шклова – с помощью отмычек открыл квартиру, но в коридоре его застал хозяин.
"Попытавшись скрыться с места преступления и спрятаться от преследовавшего его потерпевшего, мужчина перепрыгнул через забор и оказался на территории учебного заведения Могилевский институт МВД", – сказала Соленюк.
По ее словам, там он был задержан курсантами данного вуза. Действия мужчины квалифицированы по ст. 14, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на кражу совершенную с проникновением в жилище).
Сейчас следователи устанавливают его причастность к другим кражам из квартир в Могилевской области. Известно, что житель Шклова ранее был судим за кражи и вышел из исправительного учреждения на свободу в июне 2016 года.
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Сейчас следователи устанавливают причастность мужчины к другим кражам из квартир в Могилевской области.
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