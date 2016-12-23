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Драма в Кормянском районе: попытка убийства, суицида и поджог

23.12.2016 13:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек – Sputnik. Кормянский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который подозревается в попытке убийства жены и поджоге, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Драма в Кормянском районе: попытка убийства, суицида и поджог
© flickr.com/ Monika
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Инцидент произошел 21 декабря в деревне Зятковичи: нетрезвый мужчина несколько раз ударил 66-летнюю жену по голове молотком, затем поджег дом и попытался совершить суицид. 

"Потерпевшая несмотря на тяжелое физическое состояние смогла выбраться из дома и обратиться за помощью к соседям", – сказала Кривоногова.

По ее словам, женщину поместили в реанимацию Кормянской районной больницы, сотрудники МЧС пожар потушили. Мужчина сотрудниками милиции был задержан.

В отношении пенсионера возбуждено дело по ч. 1 ст. 14, п. 6 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщину поместили в реанимацию Кормянской районной больницы, сотрудники МЧС пожар потушили.

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