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В Милане застрелен подозреваемый в берлинском теракте
23.12.2016 13:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. В Милане убит подозреваемый в теракте в Берлине, сообщает
Мужчина достал пистолет и открыл стрельбу. В результате перестрелки стрелявший был убит, есть информации о ранении одного полицейского.
По данным правоохранительных органов убитый был связан с исламистами в Германии. Несколько дней мигранта из Туниса Аниса Амри разыскивали по всей Европе.
Вечером в понедельник тягач с прицепом протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке на Брайтшайдплатц в самом центре Берлина. Грузовик, груженный стальными балками, проехал 80 метров по праздничной толпе: 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.
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Отпечатки подтверждают, что убитый в Милане в перестрелке с полицией подозреваемый – водитель грузовика, въехавшего в толпу на рождественской ярмарке в Берлине.
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