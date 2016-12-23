МИНСК, 23 дек — Sputnik. В Милане убит подозреваемый в теракте в Берлине, сообщает Sputnik Германия . Инцидент произошел в ночь на пятницу. Тунисец Анис Амри прибыл в Италию на поезде из Франции. Полицейский патруль на вокзале попросил его предъявить документы — это была обычная проверка.

Мужчина достал пистолет и открыл стрельбу. В результате перестрелки стрелявший был убит, есть информации о ранении одного полицейского.

По данным правоохранительных органов убитый был связан с исламистами в Германии. Несколько дней мигранта из Туниса Аниса Амри разыскивали по всей Европе.

Вечером в понедельник тягач с прицепом протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке на Брайтшайдплатц в самом центре Берлина. Грузовик, груженный стальными балками, проехал 80 метров по праздничной толпе: 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.