МИНСК, 23 дек – Sputnik. Пешеход погиб под колесами грузового автомобиля МАЗ в Речицком районе, водитель с места ДТП скрылся, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik Владимир Астапкович Volkswagen сбил школьника в Воложине, водитель скрылся

Авария произошла накануне вечером на улице Советской в деревне Малодуша.

"Неустановленный водитель, управляя автомобилем МАЗ, совершил наезд на не обозначенного световозвращающими элементами 48-летнего пешехода", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от полученных травм мужчина скончался в реанимационном отделении Речицкой Центральной районной больницы.

Как пишет издание " Днепровец ", к настоящему времени личность водителя установлена – за рулем грузовика был 57-летний житель Речицы.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.