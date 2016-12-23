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Водитель на МАЗ насмерть сбил человека под Речицей и скрылся
23.12.2016 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Пешеход погиб под колесами грузового автомобиля МАЗ в Речицком районе, водитель с места ДТП скрылся, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik Владимир Астапкович
Авария произошла накануне вечером на улице Советской в деревне Малодуша.
"Неустановленный водитель, управляя автомобилем МАЗ, совершил наезд на не обозначенного световозвращающими элементами 48-летнего пешехода", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что от полученных травм мужчина скончался в реанимационном отделении Речицкой Центральной районной больницы.
Как пишет издание "
В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Как пишут местные СМИ, к настоящему времени личность водителя установлена – за рулем грузовика был 57-летний житель Речицы.
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