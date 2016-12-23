МИНСК, 23 дек — Sputnik. Премьер-министр Мальты Джезеф Мускат сообщил в своем аккаунте в Твиттере о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс, а затем приземлился на территории его страны.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by —JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

​Как сообщает Sputnik , на борту коммерческого авиалайнера, по данным авиакомпании Afriqiyah Airways находились 118 пассажиров. Два угонщика угрожали взорвать самолет, когда борт совершал внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи. Выдвигали ли при этом они какие-либо требования пока неизвестно.

Мальту проинформировали о возможной угрозе, когда авиалайнер изменил курс и полетел в сторону острова.

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