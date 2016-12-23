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Захват ливийского самолета: борт приземлился в Мальте
23.12.2016 14:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Премьер-министр Мальты Джезеф Мускат сообщил в своем аккаунте в Твиттере о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс, а затем приземлился на территории его страны.
Как сообщает
Мальту проинформировали о возможной угрозе, когда авиалайнер изменил курс и полетел в сторону острова.
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К месту приземления ливийского самолета направлены аварийные команды и представители правоохранительных органов.
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