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Захват ливийского самолета: борт приземлился в Мальте

23.12.2016 14:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Премьер-министр Мальты Джезеф Мускат сообщил в своем аккаунте в Твиттере о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс, а затем приземлился на территории его страны.

​Как сообщает Sputnik, на борту коммерческого авиалайнера, по данным авиакомпании Afriqiyah Airways находились 118 пассажиров. Два угонщика угрожали взорвать самолет, когда борт совершал внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи. Выдвигали ли при этом они какие-либо требования пока неизвестно.

Мальту проинформировали о возможной угрозе, когда авиалайнер изменил курс и полетел в сторону острова.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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К месту приземления ливийского самолета направлены аварийные команды и представители правоохранительных органов.

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