МИНСК, 23 дек — Sputnik. Мальтийские и ливийские власти провели успешные переговоры с захватчиками ливийского самолета: пассажиры были отпущены после приземления борта на острове.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. На борту, по предварительным данным, находились 118 человек, в их числе 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Все вылеты из мальтийского аэропорта, где приземлился захваченный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, отменены, сообщает газета Times of Malta .

По информации Sputnik, в переговорах принял участие министр транспорта Ливии, который находится в тесном контакте со своими мальтийскими коллегами.