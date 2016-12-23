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Захватчики отпустили пассажиров угнанного ливийского самолета

23.12.2016 14:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Мальтийские и ливийские власти провели успешные переговоры с захватчиками ливийского самолета: пассажиры были отпущены после приземления борта на острове.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. На борту, по предварительным данным, находились 118 человек, в их числе 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Все вылеты из мальтийского аэропорта, где приземлился захваченный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, отменены, сообщает газета Times of Malta.

По информации Sputnik, в переговорах принял участие министр транспорта Ливии, который находится в тесном контакте со своими мальтийскими коллегами.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Мальтийские и ливийские власти провели успешные переговоры с захватчиками ливийского самолета: пассажиры были отпущены после приземления...

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