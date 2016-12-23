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Детей эвакуировали из школы в Полоцке из-за подозрительного запаха
23.12.2016 15:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Учащихся и учителей средней школы №6 Полоцка эвакуировали из-за появившегося в коридорах неприятного запаха, сообщил ресурс "
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент учебном заведении, находящемся на улице Мариненко в районном центре, произошел днем в пятницу.
По информации ресурса, учащиеся были эвакуированы из-за появившегося странного запаха. К зданию школы прибыли автомобили МЧС и газовой службы.
В настоящее время идет проверка помещений СШ. Sputnik не удалось получить комментариев в Полоцком ГОЧС по поводу произошедшего.
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К зданию школы прибыли автомобили МЧС и газовой службы, в помещениях СШ проводится проверка.
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