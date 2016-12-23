МИНСК, 23 дек – Sputnik. Учащихся и учителей средней школы №6 Полоцка эвакуировали из-за появившегося в коридорах неприятного запаха, сообщил ресурс " Народные новости Витебска " со ссылкой на очевидца.



© Sputnik / Виктор Толочко Пожар в библиотечном архиве в Полоцке – эвакуировано более 60 человек

Инцидент учебном заведении, находящемся на улице Мариненко в районном центре, произошел днем в пятницу.

По информации ресурса, учащиеся были эвакуированы из-за появившегося странного запаха. К зданию школы прибыли автомобили МЧС и газовой службы.

В настоящее время идет проверка помещений СШ. Sputnik не удалось получить комментариев в Полоцком ГОЧС по поводу произошедшего.