МИНСК, 23 дек — Sputnik. Из-за карстового провала в Вильнюсе на улице Упес в течение часа спасатели эвакуировали людей из офисного центра Barclays, автомобили посетителей и сотрудников были убраны с парковки, одно транспортное спецсредство находится под водой.



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На месте провала ведутся ремонтные работы, говорится в сообщении пресс-службы Вильнюсского самоуправления.

Как уточняет Sputnik Литва , информации о пострадавших нет.

В столичной мэрии отметили, что "инцидент — это еще не катастрофа". Но власти Вильнюса намерены принять меры для того, чтобы сточные воды не потекли в Нярис, они обратились к жителям западной и северной части города с призывом в течение нескольких часов не использовать воду: не открывать краны, не влючать стиральные машины.