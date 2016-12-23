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Фотофакт: карстовый провал в Вильнюсе
23.12.2016 16:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Из-за карстового провала в Вильнюсе на улице Упес в течение часа спасатели эвакуировали людей из офисного центра Barclays, автомобили посетителей и сотрудников были убраны с парковки, одно транспортное спецсредство находится под водой.
© Sputnik/ Александр Липовец
На месте провала ведутся ремонтные работы, говорится в сообщении пресс-службы Вильнюсского самоуправления.
Как уточняет
В столичной мэрии отметили, что "инцидент — это еще не катастрофа". Но власти Вильнюса намерены принять меры для того, чтобы сточные воды не потекли в Нярис, они обратились к жителям западной и северной части города с призывом в течение нескольких часов не использовать воду: не открывать краны, не влючать стиральные машины.
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В настоящее время прилегающая к провалу территория огорожена и на место происшествия не допускаются посторонние лица, дежурят экипажи медиков и пожарных.
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