﻿﻿ Фотофакт: карстовый провал в Вильнюсе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фотофакт: карстовый провал в Вильнюсе

23.12.2016 16:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Из-за карстового провала в Вильнюсе на улице Упес в течение часа спасатели эвакуировали людей из офисного центра Barclays, автомобили посетителей и сотрудников были убраны с парковки, одно транспортное спецсредство находится под водой.

Фотофакт: карстовый провал в Вильнюсе
© Sputnik/ Александр Липовец
Башня Гедимина может обрушиться в Вильнюсе

На месте провала ведутся ремонтные работы, говорится в сообщении пресс-службы Вильнюсского самоуправления.

Как уточняет Sputnik Литва, информации о пострадавших нет.

В столичной мэрии отметили, что "инцидент — это еще не катастрофа". Но власти Вильнюса намерены принять меры для того, чтобы сточные воды не потекли в Нярис, они обратились к жителям западной и северной части города с призывом в течение нескольких часов не использовать воду: не открывать краны, не влючать стиральные машины. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 177
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время прилегающая к провалу территория огорожена и на место происшествия не допускаются посторонние лица, дежурят экипажи медиков и пожарных.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Детей эвакуировали из школы в Полоцке из-за подозрительного запаха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика