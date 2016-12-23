МИНСК, 23 дек – Sputnik. Водитель автомобиля Volkswagen с польскими номерами пострадал в результате ДТП в Гродно: его машина вылетела в кювет и врезалась в дерево, сообщил ресурс HrodnaLife .



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Авария произошла около 17:00 на улице Подольной областного центра.

Сообщается, что автомобиль Volkswagen Golf c польскими регистрационными номерами на повороте вылетел в кювет, где врезался в придорожное дерево.

Предположительно, водителю за рулем стало плохо. На место аварии прибыли работники МЧС, которые извлекли пострадавшего из разбитого автомобиля и передали скорой.

По информации ресурса, которому, кок сообщают очевидцы, на вид около 70 лет, медики оценивают как крайне тяжелое.