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Volkswagen с польскими номерами вылетел в кювет в Гродно
23.12.2016 18:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Водитель автомобиля Volkswagen с польскими номерами пострадал в результате ДТП в Гродно: его машина вылетела в кювет и врезалась в дерево, сообщил ресурс
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла около 17:00 на улице Подольной областного центра.
Сообщается, что автомобиль Volkswagen Golf c польскими регистрационными номерами на повороте вылетел в кювет, где врезался в придорожное дерево.
Предположительно, водителю за рулем стало плохо. На место аварии прибыли работники МЧС, которые извлекли пострадавшего из разбитого автомобиля и передали скорой.
По информации ресурса, которому, кок сообщают очевидцы, на вид около 70 лет, медики оценивают как крайне тяжелое.
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Водителя из разбитой машины достали работники МЧС, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
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