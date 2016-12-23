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В Могилеве вор после неудачного ограбления пытался скрыться в институте МВД
В Могилеве
42-летний шкловчанин готовился к краже в доме на улице Крупской рядом с институтом МВД. Он дожидался, пока какую-нибудь из квартир покинут люди, чтобы проникнуть в нее. Однако в квартире, из которой вышла женщина, остался ее сын. На него и натолкнулся преступник, открыв дверь с помощью отмычек.
Убегая после неудачной попытки ограбления, шкловчанин уперся в забор детского сада, который легко просматривался, и глухую ограду с колючей проволокой. Он решил «перемахнуть» через последнюю. Как оказалось, за стеной находился Могилевский институт МВД, на территории которого мужчину задержали курсанты.
К слову, квартира, которую хотел ограбить злодей, принадлежала повару столовой этого же милицейского вуза.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на преступление и кражу.
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