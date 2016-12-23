В Могилеве курсанты института МВД задержали мужчину , который попал на территорию учреждения, перемахнув через забор. Выяснилось, что мужчина спасался бегством после неудачной попытки ограбления.

42-летний шкловчанин готовился к краже в доме на улице Крупской рядом с институтом МВД. Он дожидался, пока какую-нибудь из квартир покинут люди, чтобы проникнуть в нее. Однако в квартире, из которой вышла женщина, остался ее сын. На него и натолкнулся преступник, открыв дверь с помощью отмычек.

Убегая после неудачной попытки ограбления, шкловчанин уперся в забор детского сада, который легко просматривался, и глухую ограду с колючей проволокой. Он решил «перемахнуть» через последнюю. Как оказалось, за стеной находился Могилевский институт МВД, на территории которого мужчину задержали курсанты.

К слову, квартира, которую хотел ограбить злодей, принадлежала повару столовой этого же милицейского вуза.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на преступление и кражу.