МИНСК, 23 дек – Sputnik. Лайнер ливийской компании Afriqiyah Airways совершил экстренную посадку на Мальте: самолет был захвачен неизвестными, которые угрожали судно. После четырехчасовых переговоров все пассажиры и члены экипажа покинули самолет, а захватчики сдались мальтийским властям.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил, что захватчики сдались властям и были взяты под стражу.

По данным СМИ, на борту находились 118 человек – 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Самолет совершал внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи. На Мальте лайнер приземлился в 11:32 по местному времени (13:32 по минскому).

Цели захватчиков

Захватчики заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама. В то же время, как передало агентство Франс Пресс со ссылкой на ливийского министра, захватчики также просят политического убежища на Мальте.

Известно, что два захватчика самолета были вооружены гранатами.

Освобождение пассажиров

Пассажиры покидали самолет группами. Вначале были освобождены женщины и дети, после чего из самолета стали выходить и мужчины. Последними самолет покинули члены экипажа.

Прямую трансляцию освобождения пассажиров вел мальтийский телеканал TVM.



© REUTERS Darrin Zamit-Lupi MALTA OUT Захватчики отпустили пассажиров угнанного ливийского самолета

Как сообщил агентству Sputnik источник в аэропорту Триполи, ливийская авиакомпания Afriqiyah выделила борт для возвращения освобожденных пассажиров домой. Самолет готов к вылету из аэропорта Митига в Триполи и ждет разрешения мальтийских властей, сообщил источник.

Захватчики сдались властям

Захваченный самолет несколько раз менял маршрут, прежде чем приземлиться в аэропорту. Лайнер сначала летел на Мальту, затем повернул обратно в сторону Триполи, после чего вновь направился на остров.

Сразу после посадки самолета в аэропорт Мальты прибыли подразделения военных. Они находились в нескольких сотнях метров от самолета и поначалу не предпринимали активных действий, но позднее стало известно, что спецназ задержал одного из предполагаемых захватчиков. Впоследствии захватчики сдались властям и были взяты под стражу, а спецназ Мальты вошел в самолет, который ранее покинули все пассажиры и экипаж.

Все вылеты из мальтийского аэропорта были отменены, однако позже он возобновил работу.