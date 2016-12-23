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Пенсионер сгорел в собственном доме в Бешенковичском районе
24.12.2016 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Пожилой мужчина погиб в результате пожара в Бешенковичском районе, его тело было найдено спасателями в сгоревшем доме, сообщили Sputnik в субботу в Витебском областном УМЧС.
© Фото: СК Беларуси
Возгорание в одном из домов в деревне Бортники-1 Ульского сельсовета произошло накануне около 19:00.
"В результате пожара в доме уничтожены кровля, имущество, повреждены стены, потолочное перекрытие. На месте пожара обнаружен труп 81-летнего хозяина дома", – сказали в МЧС.
По информации управления, в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину, из-за которой произошел пожар.
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину, из-за которой произошел пожар.
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