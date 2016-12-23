МИНСК, 24 дек – Sputnik. Ксендз-профессор Гродненской семинарии Тадеуш Вышинский погиб в пятницу вечером в ДТП в Гродно, сообщил гродненский ресурс HrodnaLife .

Авария произошла в пятницу вечером на улице Белуша в областном центре. По предварительной версии, водителю за рулем стало плохо, и он после поворота выехал с проезжей части и врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли мужчину из машины и передали медикам. Состояние водителя оценивалось как очень тяжелое. Позже стало известно, что он умер.

Тадеуш Вышинский родом из Белостока, изучал философию и теологию в Теологическом институте ксендзов-миссионеров в Кракове, учился в Варшаве, Люблине и Париже. В Гродно с 1992 года, преподавал теологию в гродненской Высшей духовной семинарии.