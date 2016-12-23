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Профессор Гродненской семинарии Вышинский погиб в ДТП в Гродно

24.12.2016 11:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Ксендз-профессор Гродненской семинарии Тадеуш Вышинский  погиб в пятницу вечером в ДТП в Гродно, сообщил гродненский ресурс HrodnaLife.

Профессор Гродненской семинарии Вышинский погиб в ДТП в Гродно
© Фото: HrodnaLife
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Авария произошла в пятницу вечером на улице Белуша в областном центре. По предварительной версии, водителю за рулем стало плохо, и он после поворота выехал с проезжей части и врезался в дерево. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли мужчину из машины и передали медикам. Состояние водителя оценивалось как очень тяжелое. Позже стало известно, что он умер. 

Тадеуш Вышинский родом из Белостока, изучал философию и теологию в Теологическом институте ксендзов-миссионеров в Кракове, учился в Варшаве, Люблине и Париже. В Гродно с 1992 года, преподавал теологию в гродненской Высшей духовной семинарии.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Автомобиль ксендза вылетел с проезжей части в областном центре и врезался в дерево.

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