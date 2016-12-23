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ДТП под Сморгонью: Ford и Audi разбросало по кюветам

24.12.2016 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля пострадал в результате ДТП в Сморгонском районе, он в тяжелом состоянии был доставлен бригадой скорой в местную больницу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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© Фото: HrodnaLife
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Авария, по информации Госавтоинспекции, произошла в субботу утром из-за нарушения одним из автолюбителей Правил дорожного движения.

"Водитель микроавтобуса Ford  нарушил правила проезда перекрестка: он выехал на главную дорогу и не пропустил Audi", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что машины от удара разбросало по кюветам – микроавтобус лег на крышу, легковой автомобиль вылетел в канаву.

"Пассажира с переднего сидения в очень тяжелом состоянии поместили в больницу", – уточнили в инспекции.

ДТП под Сморгонью: Ford и Audi разбросало по кюветам
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Перевернувшийся в результате ДТП микроавтобус

По данным ГАИ, выезд на главную дорогу, где произошло ДТП, оборудован искусственными неровностями, там также установлены дорожные знаки, которые ограничивают максимальную скорость.

В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Выезд на главную дорогу, где произошло ДТП, оборудован искусственными неровностями, там также установлены дорожные знаки, которые ограничивают максимальную...

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