МИНСК, 24 дек – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля пострадал в результате ДТП в Сморгонском районе, он в тяжелом состоянии был доставлен бригадой скорой в местную больницу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария, по информации Госавтоинспекции, произошла в субботу утром из-за нарушения одним из автолюбителей Правил дорожного движения.

"Водитель микроавтобуса Ford нарушил правила проезда перекрестка: он выехал на главную дорогу и не пропустил Audi", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что машины от удара разбросало по кюветам – микроавтобус лег на крышу, легковой автомобиль вылетел в канаву.

"Пассажира с переднего сидения в очень тяжелом состоянии поместили в больницу", – уточнили в инспекции.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома Перевернувшийся в результате ДТП микроавтобус

По данным ГАИ, выезд на главную дорогу, где произошло ДТП, оборудован искусственными неровностями, там также установлены дорожные знаки, которые ограничивают максимальную скорость.

В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.