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ДТП под Сморгонью: Ford и Audi разбросало по кюветам
24.12.2016 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля пострадал в результате ДТП в Сморгонском районе, он в тяжелом состоянии был доставлен бригадой скорой в местную больницу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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Авария, по информации Госавтоинспекции, произошла в субботу утром из-за нарушения одним из автолюбителей Правил дорожного движения.
"Водитель микроавтобуса Ford нарушил правила проезда перекрестка: он выехал на главную дорогу и не пропустил Audi", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что машины от удара разбросало по кюветам – микроавтобус лег на крышу, легковой автомобиль вылетел в канаву.
"Пассажира с переднего сидения в очень тяжелом состоянии поместили в больницу", – уточнили в инспекции.
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Перевернувшийся в результате ДТП микроавтобус
По данным ГАИ, выезд на главную дорогу, где произошло ДТП, оборудован искусственными неровностями, там также установлены дорожные знаки, которые ограничивают максимальную скорость.
В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Выезд на главную дорогу, где произошло ДТП, оборудован искусственными неровностями, там также установлены дорожные знаки, которые ограничивают максимальную...
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