МИНСК, 24 дек – Sputnik. Работники МЧС спасли в Оршанском районе пострадавшего при ДТП: мужчину зажало в машине после аварии, сообщили Sputnik в субботу в Витебском областном УМЧС.

Авария произошла около 19:50 на автодороге Витебск – Гомель возле деревни Лариновка.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, в кабине автомобиля Kia оказался заблокирован водитель", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что гражданин, находившийся за рулем Toyota, не пострадал.

По информации управления, работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего, он с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Оршанскую городскую больницу.

В настоящее время по факту ДТП отделение ГАИ Оршанского РОВД проводит проверку.