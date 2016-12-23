|
ДТП под Оршей: после столкновения Kia и Toyota водителя зажало в машине
24.12.2016 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Работники МЧС спасли в Оршанском районе пострадавшего при ДТП: мужчину зажало в машине после аварии, сообщили Sputnik в субботу в Витебском областном УМЧС.
Авария произошла около 19:50 на автодороге Витебск – Гомель возле деревни Лариновка.
"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, в кабине автомобиля Kia оказался заблокирован водитель", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что гражданин, находившийся за рулем Toyota, не пострадал.
По информации управления, работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего, он с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Оршанскую городскую больницу.
В настоящее время по факту ДТП отделение ГАИ Оршанского РОВД проводит проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Оршанскую городскую больницу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии