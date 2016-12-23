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ДТП под Оршей: после столкновения Kia и Toyota водителя зажало в машине

24.12.2016 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Работники МЧС спасли в Оршанском районе пострадавшего при ДТП: мужчину зажало в машине после аварии, сообщили Sputnik в субботу в Витебском областном УМЧС.

ДТП под Оршей: после столкновения Kia и Toyota водителя зажало в машине
© Фото: "Каталіцкі Веснік"
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Авария произошла около 19:50 на автодороге ВитебскГомель возле деревни Лариновка.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, в кабине автомобиля Kia оказался заблокирован водитель", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что гражданин, находившийся за рулем Toyota, не пострадал.

По информации управления, работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего, он с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Оршанскую городскую больницу.

В настоящее время по факту ДТП отделение ГАИ Оршанского РОВД проводит проверку.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Водитель с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Оршанскую городскую больницу.

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