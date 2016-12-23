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Мужчина в костюме Санты ограбил банк в США

24.12.2016 18:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Неизвестный в костюме Санта-Клауса совершил ограбление банка в городе Мемфис, штат Теннесси (США), сообщил в субботу телеканал ABC News.

Мужчина в костюме Санты ограбил банк в США
© Фото: Могилевский институт МВД
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Инцидент произошел в среду в одном из отделений банка City Employee Credit Union. Мужчина вошел в банк в красной кофте и в маске, изображающей улыбающегося Санта-Клауса. Он стал раздавать конфеты людям, а затем подошел к кассе и передал сотруднику банка записку с требованием отдать ему деньги.

Получив наличные, злоумышленник вышел из банка и скрылся. При этом телеканал не сообщает, угрожал ли злоумышленник каким-либо оружием. Также не уточняется, сколько денег он украл.

Согласно фрагменту записи с камер видеонаблюдения, преступник, предположительно, афроамериканец, вышел из банка с небольшим пакетом. Полиция ведет поиск преступника, пока по этому делу никто не арестован.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Грабитель сначала угостил посетителей учреждения конфеты, а затем передал сотруднику банка записку с требованием выдать деньги.

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