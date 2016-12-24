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Водитель попал в больницу после столкновения VW и Audi в Барановичах

24.12.2016 20:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Спасатели деблокировали пострадавшего водителя в Барановичах: в райцентре столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Audi, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.

Водитель попал в больницу после столкновения VW и Audi в Барановичах
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Авария произошла накануне около полудня на улице Тельмана.

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей – Volkswagen Passat и Audi", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что машины получили механические повреждения, в автомобиле Volkswagen был элементами кузова заблокирован водитель. Сотрудники МЧС извлекли водителя из машины, он с травмами был госпитализирован в Барановичскую городскую больницу №1.

В настоящее время проверку по факту ДТП проводит ГАИ УВД Брестского облисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель машины с травмами был госпитализирован в Барановичскую городскую больницу №1.

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