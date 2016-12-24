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Наводнение в Индонезии: более 100 тысяч человек эвакуированы

24.12.2016 20:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Более 100 тысяч человек были эвакуированы из-за наводнения в центральных регионах Индонезии, сообщило агентство Синьхуа.

Наводнение в Индонезии: более 100 тысяч человек эвакуированы
© REUTERS Andres Martinez Casares
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Наводнение привело к закрытию главного аэропорта, пострадала инфраструктура страны: были повреждены 20 тысяч жилых домов, два моста и более 60 больниц. Стихия нарушила коммуникации и линии электроснабжения.

Как сообщил представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в центральных регионах Индонезии до 4 января был введен режим ЧС. Полиция, военнослужащие и спасатели в настоящее время проводят операцию по оказанию помощи пострадавшему населению.

 
Теги: Минск
 
 
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Наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура: повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений.

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