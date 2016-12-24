|
Наводнение в Индонезии: более 100 тысяч человек эвакуированы
24.12.2016 20:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Более 100 тысяч человек были эвакуированы из-за наводнения в центральных регионах Индонезии, сообщило агентство
© REUTERS Andres Martinez Casares
Наводнение привело к закрытию главного аэропорта, пострадала инфраструктура страны: были повреждены 20 тысяч жилых домов, два моста и более 60 больниц. Стихия нарушила коммуникации и линии электроснабжения.
Как сообщил представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в центральных регионах Индонезии до 4 января был введен режим ЧС. Полиция, военнослужащие и спасатели в настоящее время проводят операцию по оказанию помощи пострадавшему населению.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура: повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений.
|
Архив (ЧП)
Комментарии