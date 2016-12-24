МИНСК, 24 дек – Sputnik. Более 100 тысяч человек были эвакуированы из-за наводнения в центральных регионах Индонезии, сообщило агентство Синьхуа .



© REUTERS Andres Martinez Casares Более 330 человек погибли на Гаити от урагана "Мэтью"

Наводнение привело к закрытию главного аэропорта, пострадала инфраструктура страны: были повреждены 20 тысяч жилых домов, два моста и более 60 больниц. Стихия нарушила коммуникации и линии электроснабжения.

Как сообщил представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в центральных регионах Индонезии до 4 января был введен режим ЧС. Полиция, военнослужащие и спасатели в настоящее время проводят операцию по оказанию помощи пострадавшему населению.