МИНСК, 25 дек — Sputnik. Более 90 человек находились на борту рухнувшего в районе Сочи военного самолета Ту-154; версия теракта исключена, сообщает РИА Новости.

Авиакатастрофа, по информации Минобороны РФ, произошла утром 25 декабря: при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. Ранее сообщалось о 91 пассажире — 83 пассажирах и восьми членах экипажа.

"На борту самолета было 8 членов экипажа и 84 пассажира", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации российских СМИ, среди пассажиров были журналисты телеканалов "Звезда", Первого канала и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравля, военнослужащие.

По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована "горячая линия", телефон: 8 800 100 18 86.

"В Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым", — сказал Конашенков.

Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов по факту крушения военного самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщила в воскресенье и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", — сказала Петренко.

Она добавила, что для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

"Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку", — сказала Петренко.

Версия теракта исключена

Причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил Озеров.

По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования. "Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал сенатор.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также считает, что на самолете министерства обороны не мог произойти теракт.

"Я думаю, контроль был, это что-то экстраординарное должно было произойти. Самолет Министерства обороны, как такое может быть? У меня в голове не укладывается, что на самолете Министерства обороны вот это (теракт) произошло. Нет, это невозможно", — заявил Красов.

Он считает, сейчас нужно оказать максимальную поддержку семьям погибших и предоставить возможность комиссии разобраться с причинами этого ЧП, а "не гадать на кофейной гуще".