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В Минском районе маршрутка столкнулась с легковушкой
Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись возле деревни Новоселье в Минском районе. Об этом
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля возле деревни Новоселье поступило 24 декабря в 19.28.
«В автобусе пострадавших нет. Работниками МЧС спасен водитель автомобиля, он госпитализирован», — говорится в сообщении.
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"В автобусе пострадавших нет. Работниками МЧС спасен водитель автомобиля, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
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Архив (ЧП)
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