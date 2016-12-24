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В Минском районе маршрутка столкнулась с легковушкой

25.12.2016 10:17 — ЧП | Tut.by  
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Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись возле деревни Новоселье в Минском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Минской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля возле деревни Новоселье поступило 24 декабря в 19.28.

«В автобусе пострадавших нет. Работниками МЧС спасен водитель автомобиля, он госпитализирован», — говорится в сообщении.

 
 
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"В автобусе пострадавших нет. Работниками МЧС спасен водитель автомобиля, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

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