МИНСК, 25 дек — Sputnik. Более 90 человек находились на борту рухнувшего в районе Сочи военного самолета Ту-154; версия теракта исключена, сообщает РИА Новости.

Авиакатастрофа, по информации Минобороны РФ, произошла утром 25 декабря: при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. Ранее сообщалось о 91 человеке на борту — 83 пассажирах и восьми членах экипажа.

"На борту самолета было 8 членов экипажа и 84 пассажира", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации российских СМИ, среди пассажиров были журналисты телеканала "Звезда", Первого канала и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие.

По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8 800 100 18 86.

"В Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым", — сказал Конашенков.

Возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов по факту крушения военного самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщила в воскресенье и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко. "Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", — сказала Петренко. Она добавила, что для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу. "Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку", — сказала Петренко. Версия теракта исключена Причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. "Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил Озеров. По его мнению, есть две версии случившегося: либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования. "Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал сенатор. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также считает, что на самолете министерства обороны не мог произойти теракт. "Я думаю, контроль был, это что-то экстраординарное должно было произойти. Самолет министерства обороны, как такое может быть? У меня в голове не укладывается, что на самолете министерства обороны вот это (теракт) произошло. Нет, это невозможно", — заявил Красов. Он считает, что сейчас нужно оказать максимальную поддержку семьям погибших и предоставить возможность комиссии разобраться с причинами этого ЧП, а "не гадать на кофейной гуще". Путин ждет прояснения картины Экстренные службы, службы министерства обороны ведут поиск самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, президенту РФ Владимиру Путину информация докладывается постоянно, в Кремле ожидают дальнейших результатов работы спасателей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "С самого начала президенту было доложено о том, что самолет ушел с радаров. Собственно, сейчас пока работают экстренные службы, службы Минобороны, а самолет, как известно, принадлежит министерству обороны. Сейчас вся информация докладывается постоянно по мере того, как появляются новые детали. Пока о чем-то говорить рано. Президент ждет, когда будет полностью прояснена картина", — сказал Песков. "Сейчас уже появилась информация о том, что фрагменты в море были обнаружены по мере того, как рассвело. Сейчас ждем дальнейших результатов работы спасателей", — добавил он. Песков добавил, что глава Минобороны Сергей Шойгу находится на постоянной телефонной связи с президентом. "Он (Шойгу) постоянно на телефоне", — заявил Песков, отвечая на вопрос, получает ли Путин оперативную информацию от министра обороны РФ. "Пока нет точной информации. Главное — сейчас делается работа экстренных служб. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. В случае подобных ситуаций, безусловно, существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", — ответил он на вопрос о том, давал ли Путин какие-то поручения в связи с крушением Ту-154. Ранее в СМИ появилась информация, что на борту рухнувшего самолета могла находиться доктор Лиза (Елизавета Глинка) — исполнительный директор международной общественной организации "Справедливая помощь". "Ждем подтверждения, ждем уточнения списков. Пока известно, что был хор Александрова, были журналисты, остальное ждем", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, подтвердилась ли информация о нахождении Глинки на борту.