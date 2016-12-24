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Крушение Ту-154 возле Сочи: на борту находились 92 человека
25.12.2016 10:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Более 90 человек находились на борту рухнувшего в районе Сочи военного самолета Ту-154; версия теракта исключена, сообщает РИА Новости.
Авиакатастрофа, по информации Минобороны РФ, произошла утром 25 декабря: при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. Ранее сообщалось о 91 человеке на борту — 83 пассажирах и восьми членах экипажа.
"На борту самолета было 8 членов экипажа и 84 пассажира", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По информации российских СМИ, среди пассажиров были журналисты телеканала "Звезда", Первого канала и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие.
По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8 800 100 18 86."В Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым", — сказал Конашенков.
Возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов по факту крушения военного самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщила в воскресенье и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.
"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", — сказала Петренко.
Она добавила, что для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
"Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку", — сказала Петренко.
Версия теракта исключена
Причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил Озеров.
По его мнению, есть две версии случившегося: либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования. "Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал сенатор.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также считает, что на самолете министерства обороны не мог произойти теракт.
"Я думаю, контроль был, это что-то экстраординарное должно было произойти. Самолет министерства обороны, как такое может быть? У меня в голове не укладывается, что на самолете министерства обороны вот это (теракт) произошло. Нет, это невозможно", — заявил Красов.
Он считает, что сейчас нужно оказать максимальную поддержку семьям погибших и предоставить возможность комиссии разобраться с причинами этого ЧП, а "не гадать на кофейной гуще".
Путин ждет прояснения картины
Экстренные службы, службы министерства обороны ведут поиск самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, президенту РФ Владимиру Путину информация докладывается постоянно, в Кремле ожидают дальнейших результатов работы спасателей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С самого начала президенту было доложено о том, что самолет ушел с радаров. Собственно, сейчас пока работают экстренные службы, службы Минобороны, а самолет, как известно, принадлежит министерству обороны. Сейчас вся информация докладывается постоянно по мере того, как появляются новые детали. Пока о чем-то говорить рано. Президент ждет, когда будет полностью прояснена картина", — сказал Песков.
"Сейчас уже появилась информация о том, что фрагменты в море были обнаружены по мере того, как рассвело. Сейчас ждем дальнейших результатов работы спасателей", — добавил он.
Песков добавил, что глава Минобороны Сергей Шойгу находится на постоянной телефонной связи с президентом. "Он (Шойгу) постоянно на телефоне", — заявил Песков, отвечая на вопрос, получает ли Путин оперативную информацию от министра обороны РФ.
"Пока нет точной информации. Главное — сейчас делается работа экстренных служб. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. В случае подобных ситуаций, безусловно, существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", — ответил он на вопрос о том, давал ли Путин какие-то поручения в связи с крушением Ту-154.
Ранее в СМИ появилась информация, что на борту рухнувшего самолета могла находиться доктор Лиза (Елизавета Глинка) — исполнительный директор международной общественной организации "Справедливая помощь". "Ждем подтверждения, ждем уточнения списков. Пока известно, что был хор Александрова, были журналисты, остальное ждем", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, подтвердилась ли информация о нахождении Глинки на борту.
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