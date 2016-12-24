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Журналист опубликовал последнюю фотографию упавшего ТУ-154
25.12.2016 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Разбившийся в Черном море самолет российского Минобороны Ту-154 за некоторое время до трагедии сфотографировал один из его пассажиров.
Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря: при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. На борту находились 92 человека — кроме экипажа, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.
Среди находившихся на борту был и звукорежиссер телеканала НТВ Евгений Толстов. За несколько минут до вылета он сфотографировал самолет и выложил в свои социальные сети.
Сейчас под фотографией ТУ-154 в его социальных сетях десятки людей пишут соболезнования. К сожалению, находятся и те, кто под снимком погибшего Толстова предпочитают высказывать свои политические суждения и писать о "заслуженности катастрофы".
Погибшему сотруднику НТВ было 45 лет.
Сейчас специалисты продолжают поисковые операции в Черном море, а также выяснять причины трагедии. По заявлениям российских властей, версия теракта полностью исключена. Самолет ТУ-154 летел в Сирию — артисты должны были принять участие в новогоднем концерте для военнослужащих.
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Сотрудник российского телеканала НТВ Евгений Толстов опубликовал фотографию самолета за несколько минут до вылета.
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