МИНСК, 25 дек — Sputnik. Среди погибших на самолете ТУ-154 в воскресенье находились 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе — и его руководитель Валерий Халилов.



© Sputnik Нина Зотина Минобороны РФ: разбившимся Ту-154 управлял опытный пилот

Страшная авиакатастрофа произошла утром 25 декабря: при выполнении перелета с аэродрома Адлера после взлета самолет Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. На борту находились 92 человека — кроме экипажа, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

В списке пассажиров самолета — 64 артиста ансамбля. Сам коллектив многие называют одним из лучших в мире и лучшим — военным хором. Он существует почти 90 лет, и за эти годы артисты ансамбля добились мирового признания и успеха.

Всего в коллективе состоят более 180 артистов, большая часть из которых не летела на злополучном самолете.

Погиб в авиакатастрофе и народный артист России, известный композитор и дирижер Валерий Халилов. В последние годы он руководил ансамблем имени Александрова. Кроме того, Халилов с 2002 года возглавлял военно-оркестровую службу Российской Федерации, организовывал выступления на военных парадах и таких мероприятиях, как фестиваль "Спасская башня". Написано Халиловым и множество собственных произведений, которые исполняются по всему миру.

Одно из последних выступлений ансамбля имени Александрова в Беларуси — летом на фестивале "Славянский базар в Витебске", тогда артистов публика приветствовала куда теплее и радостнее, чем многих "эстрадных звезд".



© Sputnik / Виктор Толочко Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова выступает на концерте посвященном Дню Союзного государства на XXV Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"

Sputnik выражает соболезнования родственникам и родным всех погибших в авиакатастрофе.

Сейчас специалисты продолжают поисковые операции в Черном море, а также выяснять причины трагедии. По заявлениям российских властей, версия теракта полностью исключена. Самолет ТУ-154 летел в Сирию — артисты должны были принять участие в новогоднем концерте для военнослужащих.