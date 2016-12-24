МИНСК, 25 дек — Sputnik. На потерпевшем крушение утром в воскресенье самолете Минобороны РФ Ту-154 находилась руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза, сообщил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Трагедия произошла ранним утром в воскресенье: российский военный самолет Ту-154 с артистами ансамбля Александрова, журналистами и военными на борту потерпел крушение в Черном море . На борту среди 84 пассажиров находилась также Елизавета Глинка.

Доктор Лиза была чудом

"Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии", — заявил Федотов, слова которого цитирует сайт СПЧ .



© Sputnik Виталий Белоусов Список пассажиров разбившегося в районе Сочи Ту-154

"Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели", — пишет глава Совета.

По словам Федотова, он также планировал полет в Сирию вместе с Глинкой. "Я знал, что она должна была лететь. Более того, мы собирались лететь вместе, но, к сожалению, разрешили только ей. И я знаю, что она поехала туда, чтобы отвезти медикаменты. Это не экскурсия, не увеселительная поездка, она везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакию", — рассказал глава СПЧ.

По его словам, "это были лекарства, прежде всего, для онкологических больных, для новорожденных, это были медикаменты, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны".

Федотов подчеркнул, что не хочет верить в случившееся, в эту ужасную новость. "Я сейчас смотрю свежую почту и вижу там еще письма от Лизы, где она пишет по поводу помощи инвалиду, у которого на иждивении двое детей. Я еще получаю ее приветы, я еще получаю от нее поручения и просьбы. Я не могу поверить, что ее нет", — сказал Федотов.

"И если правда то, что она была именно на этом самолете и этот самолет разбился, все погибли — если это правда — в это не хочется верить, это невозможно, это ужасно", — добавил он.

Чем известна доктор Лиза

Глинка последние два года часто бывала в Сирии — там она помогала в доставке и распределении лекарств и медицинской помощи гражданскому населению страны.

По образованию Глинка врач-реаниматолог. В 1999 году медик основала первый в Киеве хоспис при онкологической больнице, а последние девять лет работала в Москве.

Доктор Лиза создала фонд "Справедливая помощь" и лично оказывала медицинскую помощь бездомным. Кроме того, фонд медика занимался помощью пострадавшим от лесных пожаров и многим другим уязвимым категориям граждан.

За свою благотворительную и медицинскую деятельность Глинка удостоена множества российских и международных наград — в том числе Ордена Дружбы и Государственной премии России.

Глинке было 54 года.

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