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Журналисты федеральных каналов погибли в авиакатастрофе в Черном море

25.12.2016 13:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Журналисты трех российских федеральных телеканалов погибли в результате падения самолета Минобороны РФ ТУ-154, сообщили в воскресенье пресс-службы "Первого канала", "НТВ" и "Звезды".

Авиакатастрофа произошла ночью 25 декабря: при выполнении перелета с аэродрома Адлера после взлета самолет Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. На борту находились 92 человека — кроме экипажа, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

Среди погибших журналистов — сотрудники "Первого канала", "НТВ" и телеканала "Звезда". Все они направлялись освещать события в Сирии и празднование Нового года на военной базе в Латакии.

Журналист "Первого канала" Дмитрий Рунков проработал на канале менее года, до этого он работал в региональных СМИ. Вскоре Рункову могло бы исполниться 30 лет. Оператор Вадим Денисов, по сообщению пресс-службы телеканала, работал там с 2002 года и был удостоен множества наград. Погиб и звукорежиссер Александр Сойдов — ему было 33 года, у мужчины осталась жена и двое детей.

На борту также находились корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Последний за несколько минут до вылета самолет опубликовал в своих социальных сетях фотографию потерпевшего крушение самолета.

Канал Минобороны России "Звезда" сообщил, что на борту самолета находился корреспондент Павел Обухов — ранее он работал в "РИА Новости" и на телеканале "РЕН-ТВ". Кроме того, на борту находились оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Sputnik выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

 

Сейчас специалисты выясняют причины случившейся трагедии, продолжаются и поисковые операции в Черном море — для них привлечены более 60 водолазов.

 
Теги: Минск
 
 
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Одному из погибших – журналисту "Первого канала" Дмитрию Рункову – совсем скоро могло бы исполниться 30 лет.

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