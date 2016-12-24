МИНСК, 25 дек — Sputnik. Журналисты трех российских федеральных телеканалов погибли в результате падения самолета Минобороны РФ ТУ-154, сообщили в воскресенье пресс-службы "Первого канала", "НТВ" и "Звезды".

Авиакатастрофа произошла ночью 25 декабря: при выполнении перелета с аэродрома Адлера после взлета самолет Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. На борту находились 92 человека — кроме экипажа, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

Среди погибших журналистов — сотрудники "Первого канала", "НТВ" и телеканала "Звезда". Все они направлялись освещать события в Сирии и празднование Нового года на военной базе в Латакии.

Журналист "Первого канала" Дмитрий Рунков проработал на канале менее года, до этого он работал в региональных СМИ. Вскоре Рункову могло бы исполниться 30 лет. Оператор Вадим Денисов, по сообщению пресс-службы телеканала, работал там с 2002 года и был удостоен множества наград. Погиб и звукорежиссер Александр Сойдов — ему было 33 года, у мужчины осталась жена и двое детей.

На борту также находились корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Последний за несколько минут до вылета самолет опубликовал в своих социальных сетях фотографию потерпевшего крушение самолета.

Канал Минобороны России "Звезда" сообщил, что на борту самолета находился корреспондент Павел Обухов — ранее он работал в "РИА Новости" и на телеканале "РЕН-ТВ". Кроме того, на борту находились оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Sputnik выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Сейчас специалисты выясняют причины случившейся трагедии, продолжаются и поисковые операции в Черном море — для них привлечены более 60 водолазов.