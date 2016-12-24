МИНСК, 25 дек — Sputnik. Среди основных версий крушения российского военного самолета Ту-154 недалеко от Сочи рассматриваются техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.



© Sputnik Владимир Иванов Минобороны РФ: разбившимся Ту-154 управлял опытный пилот

Авиакатастрофа произошла рано утром 25 декабря: самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, рухнул в море в 1,5 километра от берега. На борту лайнера находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и военнослужащие. По информации Минобороны РФ, рухнувшим самолетом управлял управлял опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков, его общий налет превышал три тысячи часов. Ту-154 был выпущен в 1983 году, общий налет составляет 6689 часов, добавили в ведомстве.

По информации СМИ, причиной падения Ту-154 была техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что данный самолет является одним из самых надежных самолетов российской авиации, и причиной его крушения в Сочи не мог быть срок эксплуатации.

"У самолетов нет срока. Есть самолеты исправные и неисправные, и трехгодичные могут быть неисправными. Техника исправная вылетает, неисправная стоит, вопрос не в годах, а в том, что произошло. Никакого отношения годы не имеют к авиатехнике", — заявил первый зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы Виталий Ефимов

"По Ту-154 все всегда стабильно. Это очень надежный самолет, здесь надо искать что-то другое. Конечно, могла быть техника неисправна, но это никак не связано с годами", — добавил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что версия теракта исключена. Он также придерживается вышеназванных версий. "Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал Озеров.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также считает, что на самолете не мог произойти теракт. "Я думаю, контроль был, это что-то экстраординарное должно было произойти. Самолет министерства обороны, как такое может быть? У меня в голове не укладывается, что на самолете министерства обороны вот это (теракт) произошло. Нет, это невозможно", — заявил Красов.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета.

"Эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов. В числе погибших журналисты, военнослужащие и музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию с очень доброй и мирной миссией. С этой тяжелой утратой невозможной смириться, она — невосполнима. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей", — сказал Медведев.

Также он отметил, что "обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. И всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь".