МИНСК, 25 дек — Sputnik, Алексей Стефанов. Сообщение о крушении Ту-154 в Черном море, на борту которого находился практически весь состав хора Ансамбля имени Александрова и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, повергло в шок.



© Sputnik Алексей Никольский Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в крушении Ту-154

"Это просто трагедия… Не верится, что такое могло произойти", — сказал о гибели исполнительного директора фонда "Справедливая помощь Елизавете Глинке ее друг, соратник и коллега Юрий Потапенко.

"Вот только что она получила Государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности (8 декабря, — Sputnik), я ей звонил, поздравлял ее. Она была такая радостная. Все повторяла: "Спасибо Юрочка, спасибо Юрочка…", — едва сдерживая слезы, говорит Потапенко.

В Екатеринбурге он возглавляет Некоммерческое партнерство "Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию". С Доктором Лизой в 2004 году Потапенко познакомил тогдашний депутат Госдумы России, а ныне глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. И постепенно общее дело — помощь обездоленным людям — переросло в крепкую дружбу.



© Фото: из личного архива Юрия Потапенко Елизавета Глинка и Юрий Потапенко

"Когда мы с женой Мариной приезжаем в Москву, в первую очередь едем к Лизе. Заранее ей звоню, подъезжаем к офису, и она вскоре появляется. У нее там такая суета, столько людей всегда… А когда она приезжает к Екатеринбург, обязательно заходит к нам — и в наш Центр бездомных и домой. Это такой душевный человек. Я всегда, в любое время могу ей позвонить, всегда поделиться, поплакаться… У нас много секретов есть… Лиза настоящая русская, золотая женщина", — все еще в настоящем времени говорит о Елизавете Глинке Юрий Потапенко. Потом замолкает и поправляется: "Для меня это был очень родной, близкий человек… Не могу понять, как такое произошло. Теряем то, что мы не можем потерять. А мы потеряли…".



© Фото: из личного архива Юрия Потапенко Юрий Потапенко и Елизавета Глинка

О крушении самолета "ТУ 154", Потапенко узнал вскоре после трагедии и как будто что-то почувствовал.

"С утра не мог найти себе места… Проснулся, прочитал новость об этой трагедии. Стал звонить всем в Москву, узнавать. Услышал, что на борту могла находиться Лиза, но я надежду не теряю… То есть, не терял… До последнего верил, что это ошибка. Но потом мне позвонили и подтвердили эту печальную весть…", — говорит Потапенко.

В последний свой приезд в Екатеринбург Елизавета Глинка привезла жене Юрия Потапенко Марине подарок.

"Она мою Мариночку очень уважала. Подарила ей брошь в виде бабочки. Так Марина никогда не с ней расстается — постоянно ее носит. А теперь эта будет для нас память о Лизочке… О дорогом, очень близком душе человеке", — говорит Юрий Потапенко и больше не скрывает слез.

Доктор Лиза

Врач-реаниматолог по образованию, Елизавета Глинка получила широкую известность, официальное признание и настоящую народную любовь благодаря общественным инициативам и благотворительным акциям.

Доктор Лиза родилась в Москве в 1962 году. В 1986 году вышла замуж за адвоката Петра Глинку — потомка известного дворянского рода — и эмигрировала в США. В Америке сделала первые шаги на ниве благотворительности, пять лет проработав с умирающими в хосписах. Помощь умирающим и безнадежно больным стала призванием для Елизаветы Глинки, и впоследствии она приняла самое активное участие в работе Первого московского хосписа, также основала первый хоспис в Киеве.

В Москве до



© Sputnik Алексей Дружинин Президент РФ В. Путин вручил Государственные премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности

ктор Лиза основала благотворительный фонд, оказывавший помощь онкобольным, малоимущим и бездомным. Впоследствии, как частное лицо и как глава фонда доктор Лиза помогала пережить бедствие и встать на ноги жертвам лесных пожаров в Подмосковье, пострадавшим от наводнения в Крымске. Наибольший общественный резонанс вызвала помощь доктора Лизы жителям Донбасса в 2014 году. По этой причине у нее произошел конфликт с руководством Международного Красного креста.

В Сирии Елизавета Глинка бывала не единожды — посещала территорию охваченного гражданской войной государства с гуманитарными целями, распределяла среди мирных жителей лекарства и оказывала медицинскую помощь.

Елизавета Глинка неоднократно входила в список ста влиятельных женщин России. Документальный фильм о ее благотворительной деятельности в 2009 году был удостоен высшей телевизионной премии ТЭФИ.