МИНСК, 25 дек — Sputnik. Понедельник, 26 декабря, объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы военного самолета Ту-154 в районе Сочи, заявил президент РФ Владимир Путин.



© Sputnik Алексей Никольский Авиакатастрофа над Черным морем: среди погибших доктор Лиза

Крушение самолета произошло утром в воскресенье недалеко от черноморского побережья . На борту лайнера, по последним данным, находились 92 человека, среди них восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди жертв — военнослужащие, журналисты федеральных телеканалов, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова , а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава государства ранее поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать комиссию по расследованию обстоятельств крушения Ту-154.

"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", — сказал глава государства.

По его словам, комиссию возглавит министр транспорта Максим Соколов, который уже отправился в Сочи.

Вместе с тем, в Минобороны РФ заявляют, что за штурвалом самолета, выпущенного 33 года назад, находился опытный пилот Роман Волков .