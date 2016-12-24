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Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в крушении Ту-154
25.12.2016 14:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Понедельник, 26 декабря, объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы военного самолета Ту-154 в районе Сочи, заявил президент РФ Владимир Путин.
© Sputnik Алексей Никольский
"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Глава государства ранее поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать комиссию по расследованию обстоятельств крушения Ту-154.
"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", — сказал глава государства.
По его словам, комиссию возглавит министр транспорта Максим Соколов, который уже отправился в Сочи.
Вместе с тем, в Минобороны РФ заявляют, что за штурвалом самолета, выпущенного 33 года назад,
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Авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем будет внимательно расследован, заявил российский президент.
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