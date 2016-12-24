МИНСК, 25 дек — Sputnik. Маршрутка с пассажирами попала в дорожно-транспортное происшествие в Минском районе, столкнувшись с легковым автомобилем, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

Авария произошла вечером, около 19:30, в субботу вблизи деревни Новоселье.

"В автобусе пострадавших нет", — рассказали в УМЧС.

Помощь спасателей понадобилась водителю легковушки. Сотрудники МЧС деблокировали его из салона авто. Медики доставили его в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.