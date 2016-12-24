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Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Минском районе
25.12.2016 15:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Маршрутка с пассажирами попала в дорожно-транспортное происшествие в Минском районе, столкнувшись с легковым автомобилем, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.
Авария произошла вечером, около 19:30, в субботу вблизи деревни Новоселье.
"В автобусе пострадавших нет", — рассказали в УМЧС.
Помощь спасателей понадобилась водителю легковушки. Сотрудники МЧС деблокировали его из салона авто. Медики доставили его в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Маршрутка с пассажирами попала в дорожно-транспортное происшествие в Минском районе, столкнувшись с легковым автомобилем, сообщили Sputnik...
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