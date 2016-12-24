МИНСК, 25 дек — Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу, а также родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.



© Sputnik Алексей Никольский Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в крушении Ту-154

Российский военный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров рано утром в воскресенье. По данным Минобороны РФ, лайнер рухнул в Черное море , фрагменты корпуса были обнаружены в 1,5 километра от побережья на глубине 50-70 метров. По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Тела десяти погибших уже подняты на поверхность.

"Уважаемый Сергей Кужугетович! От имени личного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь и себя лично выражаю глубокое соболезнование вам, родным и близким погибших в результате крушения российского военного самолета Ту-154. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении министерства.

Согласно последним данным Минобороны РФ, свыше трех тысяч человек и 27 кораблей задействованы в поисковой операции на Черном море, в месте крушения самолета. Район поиска составляет 10,5 квадратных километров.

Среди основных версий случившегося — техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования. Версия теракта исключена.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура.