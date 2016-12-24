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Катастрофа Ту-154: белорусская армия скорбит вместе с Россией
25.12.2016 16:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу, а также родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.
© Sputnik Алексей Никольский
Российский военный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров рано утром в воскресенье. По данным Минобороны РФ,
"Уважаемый Сергей Кужугетович! От имени личного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь и себя лично выражаю глубокое соболезнование вам, родным и близким погибших в результате крушения российского военного самолета Ту-154. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении министерства.
Согласно последним данным Минобороны РФ, свыше трех тысяч человек и 27 кораблей задействованы в поисковой операции на Черном море, в месте крушения самолета. Район поиска составляет 10,5 квадратных километров.
Среди основных версий случившегося — техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования. Версия теракта исключена.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура.
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