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Катастрофа Ту-154: белорусская армия скорбит вместе с Россией

25.12.2016 16:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу, а также родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

Катастрофа Ту-154: белорусская армия скорбит вместе с Россией
© Sputnik Алексей Никольский
Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в крушении Ту-154

Российский военный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров рано утром в воскресенье. По данным Минобороны РФ, лайнер рухнул в Черное море, фрагменты корпуса были обнаружены в 1,5 километра от побережья на глубине 50-70 метров. По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Тела десяти погибших уже подняты на поверхность.

"Уважаемый Сергей Кужугетович! От имени личного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь и себя лично выражаю глубокое соболезнование вам, родным и близким погибших в результате крушения российского военного самолета Ту-154. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении министерства. 

Согласно последним данным Минобороны РФ, свыше трех тысяч человек и 27 кораблей задействованы в поисковой операции на Черном море, в месте крушения самолета. Район поиска составляет 10,5 квадратных километров.

Среди основных версий случившегося — техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования. Версия теракта исключена.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура.

 
Теги: Минск
 
 
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