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ДТП в Слуцком районе: пассажир в реанимации, водитель скрылся

25.12.2016 16:07 — ЧП | Tut.by  
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На автодороге Минск-Микашевичи в Слуцком районе 24 декабря около 21.40 опрокинуласьToyota. В результате ДТП пассажир с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, водитель с места аварии скрылся, его личность пока не установлена, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Всего за сутки в Минской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы различной степени тяжести.

Так, в Минской районе на 16-м км трассы Минск-Гродно Mercedes совершил наезд на находящегося на проезжей части 28-летнего пешехода. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Световозвращающими элементами пешеход не был обозначен.

На дороге Дехань-Петровичи в Смолевичском районе BMW сбил 60-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Пенсионер получил серьезные травмы и доставлен в больницу. Велосипед катафотами оборудован не был.

Ночью в Жодино 33-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением Citroen и совершил наезд на бетонную клумбу. В результате аварии пассажирка автомобиля получила травмы и госпитализирована.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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