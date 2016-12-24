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Водитель опрокинувшейся Toyota бросил раненого пассажира и скрылся
25.12.2016 17:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Пассажир, пострадавший в ДТП в Слуцком районе, с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, водитель с места происшествия скрылся, его личность до сих пор не установлена, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла в субботу, около 21:40, на 96-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи: водитель не справился с управлением, и автомобиль Toyota опрокинулся.
Виновник ДТП скрылся с места аварии, оставив пассажира, получившего тяжелые травмы. Пострадавший был доставлен в реанимацию, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Пассажир, пострадавший в ДТП в Слуцком районе, с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, водитель с места происшествия скрылся, его...
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