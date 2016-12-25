БРЕСТ, 25 дек — Sputnik. Фотография, на которой подростки запечатлены с убитой собакой, не является настоящей — это фотомонтаж, заявил корреспонденту Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

На снимке — молодые люди сидят полукругом, а в центре находится расчлененная собака. На стене красным цветом, якобы ее кровью, написано: "Все в наших руках". Фото было размещено в Instagram. СМИ сообщали, что предполагаемыми живодерами заинтересовались правоохранители.

"Мы посмотрели в интернете. Это была фотография квеста, который прошел в 2015 году. Та же комната, та же надпись. У каждого свое воспитание. Кровью писать на стене — слишком жестко, даже если это муляж. Люди разные бывают, может, кому-то хочется нервы пощекотать", — рассказал Дученко.

Собеседник Sputnik дополнил, что данная фотография — фотомонтаж, и на самом деле никто не расчленял никакой собаки. По его словам, проверка по данному факту не проводится.

"Я посмотрел оперативную сводку, с заявлением никто не обращался. Обзвонили все райотделы. Никто не проводит проверку. Просто кто-то решил взбудоражить общественность перед новогодними праздниками", — заявил Дученко.