МИНСК, 25 дек — Sputnik. Говорить что-то конкретное о причинах катастрофы российского военного самолета Ту-154, в которой погибли более 90 человек, преждевременно, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию случившегося.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром . Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. По окончательным данным Минобороны РФ, на борту были 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Список погибших

На борту потерпевшего крушение лайнера находились восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова , девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" и двое федеральных госслужащих.



© Sputnik Виталий Белоусов Список пассажиров разбившегося в районе Сочи Ту-154

Ранее министерство обороны РФ опубликовало список лиц, находившихся на борту разбившегося борта Ту-154.

Артисты ансамбля, в том числе и его руководитель Валерий Халилов, должны были принять участие в новогоднем концерте для военнослужащих сирийской авиабазы Хмеймим в Латакии. Освещать праздничное мероприятие и события в Сирии летели журналисты трех российских федеральных телеканалов — "Первого канала", НТВ и "Звезды" .

На потерпевшем крушение самолете также находилась руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза . Она летела в Сирию, чтобы отвезти медикаменты для тяжелобольных взрослых и детей, находящихся в госпитале в Латакии.

Сообщалось, что тела десяти жертв подняты на поверхность, они будут доставлены в Москву завтра. По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций министерства, судмедэксперты Минобороны РФ проведут генетическую экспертизу тел погибших в авиакатастрофе.

Поиски продолжатся утром 26 декабря.

Возбуждено уголовное дело

Расследование авиакатастрофы проводит оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу. По факту крушения военного самолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".

Комиссию по расследованию катастрофы возглавил министр транспорта Максим Соколов. "Комиссия не рассматривает вопросы, связанные с установлением причин этой катастрофы, этим занимается техническая комиссия министерства обороны… а также Следственный комитет", — сказал министр журналистам.

"Пока идет сбор материалов, он будет идти в круглосуточном режиме. Это данные аэропорта, различных локаторов, наземного общего локатора, а также локаторов, которые были в сочинском порту. Завтра прибывают и специальные гидроакустические локаторы, которые будут исследовать дно. Пока говорить что-то определенное по причинам этой катастрофы преждевременно", — сообщил Соколов в эфире телеканала НТВ.

Вечером глава СК РФ Александр Бастрыкин провел в Сочи оперативное совещание и заслушал результаты уже проделанной работы. "В ходе совещания Александр Бастрыкин заслушал результаты работы следственно-оперативной группы по проведению первоначальных следственных действий и дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела. В ходе совещания намечен план работы группы на ближайшие несколько суток", — сказала и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.

Она добавила, что ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя СК.

В район поиска, составляющий 10,5 квадратных километров, продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения — корабли, водолазы и авиационная техника. По данным Минобороны, в поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты.

Версия теракта исключена

Причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.



© Sputnik Нина Зотина Озвучены первые версии крушения Ту-154 недалеко от Сочи

"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил Озеров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также считает, что на самолете министерства обороны не мог произойти теракт. По его словам, сейчас нужно оказать максимальную поддержку семьям погибших и предоставить возможность комиссии разобраться с причинами этого ЧП, а "не гадать на кофейной гуще".

Сбой техники или ошибка пилота?

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что за штурвалом самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, находился опытный пилот Роман Волков.

"Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. Роман Волков — летчик первого класса. Общий налет более 3-х тысяч часов", — говорится в сообщении департамента.



© Sputnik Владимир Иванов Минобороны РФ: разбившимся Ту-154 управлял опытный пилот

Общий налет лайнера, который был выпущен 33 года назад, составлял 6689 часов. Последний раз самолет ремонтировался в конце 2014 года, в 2016 году проходил плановую проверку.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что данный самолет является одним из самых надежных самолетов российской авиации и причиной его крушения в Сочи не мог быть срок эксплуатации

"У самолетов нет срока. Есть самолеты исправные и неисправные, и трехгодичные могут быть неисправными. Техника исправная вылетает, неисправная стоит, вопрос не в годах, а в том, что произошло. Никакого отношения годы не имеют к авиатехнике", — заявил первый зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы Виталий Ефимов.

Говорить о причинах трагедии можно будет только тогда, когда будут обнаружены бортовые самописцы. Их будут искать на дне Черного моря с помощью спецтехники.

Понедельник объявлен в России днем траура

Понедельник, 26 декабря, объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы военного самолета Ту-154 в районе Сочи, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Также он отметил, что "обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. И всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь".

Свои соболезнования российскому народу выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, случившаяся над Черным морем трагедия не оставила равнодушным ни одного белоруса. По поручению главы государства 26 декабря над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой.

Ограничены также проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.

В посольстве России в Минске, куда сегодня жители столицы весь день несли цветы, будет открыта книга соболезнований, где уже 26 декабря любой может оставить слова поддержки.