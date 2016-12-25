|
Пожар в Лиде: из общежития эвакуировали более 60 человек
25.12.2016 19:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Пожар в лидском общежитии стал причиной гибели мужчины, 62 человека эвакуированы, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сообщение о пожаре в общежитии, расположенном в Лиде на улице Талая, поступило спасателям глубокой ночью, около 03:20, в воскресенье: горела квартира на девятом этаже.
Прибывшие на место пожарные обнаружили на полу в комнате обгоревший труп мужчины 1964 года рождения. Огнем было уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок.
Из помещений, расположенных на восьмом и девятом этажах общежития, эвакуированы 62 человека, в том числе двое детей, среди них пострадавших нет.
По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожности при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарные вывели по лестницам жителей двух этажей лидского общежития - всего 62 человека.
|
Архив (ЧП)
Комментарии