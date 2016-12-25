МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В церквях и соборах по всей стране пройдут панихиды по погибшим, в официальных учреждениях приспущены государственные флаги, отменены и перенесены многие развлекательные мероприятия, телеканалы изменили праздничную сетку вещания.

Вечером Путин вместе со своими коллегами по ОДКБ должен был смотреть музыкально-световое представление на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, однако этот пункт программы было решено отменить после крушения в Сочи самолета Минобороны, в результате которого погибли все 92 человека, бывшие на борту.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. В состав правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы, возглавляемой министром транспорта Максимом Соколовым, вошли ключевые ведомства, в том числе Фонд социального страхования Российской Федерации.

Поиск и опознание тел погибших

Спасательная операция началась практически сразу после получения сигнала. В ней участвуют уже более 3 тысяч человек, в настоящий момент задействовано 32 судна и катера, включая и поисковые, а также 109 водолазов. В ближайшее время на место крушения доставят два глубоководных обитаемых аппарата российского географического общества, чтобы продолжить глубоководные работы.



© Sputnik Нина Зотина Море скорби: авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем

В воскресенье вечером Минобороны сообщило об обнаружении 11 тел погибших при крушении Ту-154. Опознание будет проводиться в Москве на базе Центра судмедэкспертизы Москвы.

Доставкой тел погибших при крушении ТУ-154 в Москву займется военно-транспортная авиация, первый рейс прибудет в понедельник утром.

Ансамбль Александрова будет жить

Ансамбль Александрова будет жить и оставаться символом армии и России, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.



© Sputnik / Виктор Толочко Ханок об ансамбле Александрова: ближе коллектива у меня нет

"Конечно, потери очень большие. Мы будем очень серьезно работать для восполнения этих потерь. Ансамбль будет жить… Ансамбль и дальше будет оставаться символом армии и нашей страны", — сказал Панков.

Все семьи солистов ансамбля им. Александрова, погибших при крушении ТУ-154, получат выплаты в размере одного миллиона рублей.

Имя Доктора Лизы присвоят медучреждению Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о присвоении одному из медицинских учреждений Минобороны имени погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки.

"Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию… И министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени", — сказал журналистам первый заместитель Минобороны России Руслан Цаликов.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Друг Доктора Лизы: теряем то, что мы не можем потерять

Увековечить имя Елизаветы Глинки решено и в Чечне.

"Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны (Глинки) Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном", — написал в своем аккаунте в "Инстаграме" глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он также наградил посмертно медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" руководителя ансамбля имени А. В. Александрова Валерия Халилова.