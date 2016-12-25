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Nissan въехал в полуприцеп в Кировске: водитель скончался в больнице

26.12.2016 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Кировске, в результате которого погиб один человек и два пострадали, сообщили Sputnik в понедельник в Могилевском ОУМЧС.

Авария произошла вечером 25 декабря на улице Гагарина в Кировске. Nissan Almera под управлением водителя 1989 года рождения врезался в припаркованный на обочине проезжей части полуприцеп.

В результате ДТП три человека, ехавшие в легковом автомобиле, оказались заблокированными искореженными конструкциями машины. Сотрудники спасательной службы, прибывшие на место происшествия, извлекли пострадавших с помощью специнструмента и передали медикам.

По информации МЧС, женщины-пассажирки и водитель были госпитализированы в Кировскую районную больницу, однако водитель вскоре скончался в приемном покое медучреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Кировске, в результате которого погиб один человек и два пострадали,...

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