МИНСК, 26 дек — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Кировске, в результате которого погиб один человек и два пострадали, сообщили Sputnik в понедельник в Могилевском ОУМЧС.

Авария произошла вечером 25 декабря на улице Гагарина в Кировске. Nissan Almera под управлением водителя 1989 года рождения врезался в припаркованный на обочине проезжей части полуприцеп.

В результате ДТП три человека, ехавшие в легковом автомобиле, оказались заблокированными искореженными конструкциями машины. Сотрудники спасательной службы, прибывшие на место происшествия, извлекли пострадавших с помощью специнструмента и передали медикам.

По информации МЧС, женщины-пассажирки и водитель были госпитализированы в Кировскую районную больницу, однако водитель вскоре скончался в приемном покое медучреждения.