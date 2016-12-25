На небезопасную находку прохожий наткнулся вечером 24 декабря на улице Объездной, в лесном массиве недалеко от гомельского радиозавода. На коробке была пометка «радиационная опасность». Мужчина незамедлительно сообщил о найденном предмете в МЧС .

Кроме подразделения спасателей к месту вызова были направлены службы химической и радиационной защиты. В 10 метрах от забора предприятия в лесу лежал контейнер от промышленно-ионизирующего дефектоскопа типа «Гаммарид 170/400».

Местность оцепили и провели замеры радиационного фона. Показания на поверхности прибора составили 10 мкЗв/ч гамма-излучения, что превышало норму в 50 раз. Мощность эквивалентной дозы на расстоянии одного метра от места обнаружения прибора не превышала фоновые значения, характерные для данной местности.

Контейнер поместили в специальный ящик и передали на хранение до его утилизации.

После повторных замеров участка мощность эквивалентной дозы не превышала фоновые значения.