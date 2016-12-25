﻿﻿ В Гомеле мужчина возле радиозавода нашел коробку с "радиационной опасностью". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомеле мужчина возле радиозавода нашел коробку с "радиационной опасностью"

26.12.2016 11:55 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На небезопасную находку прохожий наткнулся вечером 24 декабря на улице Объездной, в лесном массиве недалеко от гомельского радиозавода. На коробке была пометка «радиационная опасность». Мужчина незамедлительно сообщил о найденном предмете в МЧС.

Кроме подразделения спасателей к месту вызова были направлены службы химической и радиационной защиты. В 10 метрах от забора предприятия в лесу лежал контейнер от промышленно-ионизирующего дефектоскопа типа «Гаммарид 170/400».

Местность оцепили и провели замеры радиационного фона. Показания на поверхности прибора составили 10 мкЗв/ч гамма-излучения, что превышало норму в 50 раз. Мощность эквивалентной дозы на расстоянии одного метра от места обнаружения прибора не превышала фоновые значения, характерные для данной местности.

Контейнер поместили в специальный ящик и передали на хранение до его утилизации.

После повторных замеров участка мощность эквивалентной дозы не превышала фоновые значения.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме подразделения спасателей к месту вызова были направлены службы химической и радиационной защиты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Nissan въехал в полуприцеп в Кировске: водитель скончался в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика