

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.

Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. Об этом говорится в соболезновании, которое глава белорусского государства Александр Лукашенко направил Президенту России Владимиру Путину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

“Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну – сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия – наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе”, – говорится в соболезновании.

Президент Беларуси отметил, что большую утрату понесла и мировая культура – среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. “Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства”, – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.

В Беларуси 26 декабря ограничат развлекательные мероприятия и приспустят флаги над госучреждениями. Ограничены также проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.

БЕЛТА.