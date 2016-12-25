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Правоохранители изъяли 1,25 млн пиротехнических изделий у ИП в Барановичском районе

26.12.2016 — ЧП | Ляхавiцкi веснiк  
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Правоохранители изъяли 1,25 млн пиротехнических изделий у ИП в Барановичском районе
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.

Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. Об этом говорится в соболезновании, которое глава белорусского государства Александр Лукашенко направил Президенту России Владимиру Путину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

“Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну – сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия – наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией.  В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе”, – говорится в соболезновании.

Президент Беларуси отметил, что большую утрату понесла и мировая культура – среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. “Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства”, – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.

В Беларуси 26 декабря ограничат развлекательные мероприятия и приспустят флаги над госучреждениями.  Ограничены также проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.

БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители изъяли 1,25 млн единиц незаконно хранившейся пиротехники у индивидуального предпринимателя в Барановичском районе. Такая информация размещена на...

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