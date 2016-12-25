|
Правоохранители изъяли 1,25 млн пиротехнических изделий у ИП в Барановичском районе
26.12.2016 — ЧП | Ляхавiцкi веснiк
Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. Об этом говорится в соболезновании, которое глава белорусского государства Александр Лукашенко направил Президенту России Владимиру Путину, сообщили
“Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну – сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия – наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе”, – говорится в соболезновании.
Президент Беларуси отметил, что большую утрату понесла и мировая культура – среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. “Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства”, – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.
В Беларуси 26 декабря ограничат развлекательные мероприятия и приспустят флаги над госучреждениями. Ограничены также проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители изъяли 1,25 млн единиц незаконно хранившейся пиротехники у индивидуального предпринимателя в Барановичском районе. Такая информация размещена на...
|
Архив (ЧП)
Комментарии