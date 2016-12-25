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Дело Кондруся: прокурор попросил три года ограничения свободы

26.12.2016 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Государственный обвинитель попросил для Владимира Кондруся, нового фигуранта дела о массовых беспорядках на площади Независимости в белорусской столице 19 декабря 2010 года (Плошча-2010), три года ограничения свободы. 

Дело Кондруся: прокурор попросил три года ограничения свободы
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
Дело Кондруся: голодовка, попытка суицида и психиатрическая экспертиза

Первое судебное заседание по делу Кондруся прошло в суде Московского района Минска 16 ноября. Он тогда, по сути, сорвал судебные слушания, в знак протеста улегся на пол в зале суда и попытался предпринять попытку суицида. Судья отправила его психолого-психиатрическую экспертизу. 

В понедельник суде была оглашена информация об итогах экспертизы — обвиняемый страдает психическим расстройством, у него обнаружены черты шизоидного и параноидального расстройства личности.

Прокурор попросила суд назначить Кондрусю три года ограничения свободы с принудительным наблюдением и лечением. Он обвиняется по статье 293 Уголовного кодекса "Массовые беспорядки", по которой в 2011 году было осуждено 49 человек, многие из них были лишены свободы на различные сроки.

Во время следствия и суда он содержится в СИЗО №1 Минска, сообщили Sputnik правозащитники.

 
Теги: Минск
 
 
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Дело о последнем фигуранте дела о массовых беспорядках на площади Независимости после выборов 2010 года слушается в суде без обвиняемого.

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