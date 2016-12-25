МИНСК, 26 дек — Sputnik. Государственный обвинитель попросил для Владимира Кондруся, нового фигуранта дела о массовых беспорядках на площади Независимости в белорусской столице 19 декабря 2010 года (Плошча-2010), три года ограничения свободы.

Первое судебное заседание по делу Кондруся прошло в суде Московского района Минска 16 ноября. Он тогда, по сути, сорвал судебные слушания, в знак протеста улегся на пол в зале суда и попытался предпринять попытку суицида. Судья отправила его психолого-психиатрическую экспертизу.

В понедельник суде была оглашена информация об итогах экспертизы — обвиняемый страдает психическим расстройством, у него обнаружены черты шизоидного и параноидального расстройства личности.

Прокурор попросила суд назначить Кондрусю три года ограничения свободы с принудительным наблюдением и лечением. Он обвиняется по статье 293 Уголовного кодекса "Массовые беспорядки", по которой в 2011 году было осуждено 49 человек, многие из них были лишены свободы на различные сроки.

Во время следствия и суда он содержится в СИЗО №1 Минска, сообщили Sputnik правозащитники.