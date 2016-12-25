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В Гродно 9 человек отравились психотропами
26.12.2016 14:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Накануне рождественских праздников в больницы Гродно было доставлено девять человек, которые отравились психотропами, сообщили в УВД Гродненского райисполкома.
© Фото: Фото: аккаунт Евгения Казарцева на Facebook
"За пять суток минувшей недели в медучреждения города в тяжелом состоянии поступило девять молодых людей. Всем им поставили одинаковый диагноз — "отравление неизвестным психотропным веществом", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе УВД.
По словам собеседников агентства, все пострадавшие 1987-1996 годов рождения, в том числе две молодых женщины, одна из которых находится в декретном отпуске.
"Уже установлено, психотропы приобретались через интернет-магазины "Концерн Калашников" и "Зубр"", — сказали в УВД.
После приема людям становилось настолько плохо, что у всех были галлюцинации, судороги, в реанимации пострадавшие по три-четыре дня находились без сознания, рассказали в УВД.
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В результате употребления психотропных веществ молодые люди по три – четыре дня находились в бессознательном состоянии.
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