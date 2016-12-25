МИНСК, 26 дек — Sputnik. Момент крушения российского военного самолета Ту-154, на борту которого находилось более 90 человек, имеется на записи видеорегистратора, говорится в сообщении ФСБ РФ.



© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин Дипломаты делают записи в книге соболезнований в посольстве РФ в Минске

Самолет Ту-154, выполнявший рейс в Сирию, рухнул в Черное море в воскресенье утром . По информации Минобороны РФ, которому принадлежит лайнер, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова , девять представителей российских телеканалов , глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза , двое федеральных госслужащих. Все погибли. Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Расследованием авиакатастрофы занимается комиссия по руководством главы Минтранспорта РФ Максима Соколова.

"По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которыми работают члены следственной группы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер.

"Установлено, что взлетная скорость борта RA-85572 составляла 345 км/м, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа", — продолжили в ФСБ.

Ранее высказывались предположения, что самолет мог потерпеть крушение из-за перегруза или неравномерного распределения багажа. По информации ФСБ, масса перевозимого груза составляла 150 килограммов — продукты питания и медикаменты. "Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, указанным воздушным судном не перевозилось", — говорится в сообщении.

По прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны России.

"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", — уточнили в ФСБ.

Военно-следственный отдел СК России по Сочинскому гарнизону по факту крушения самолета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним" УК России. По поручению председателя СК России расследование уголовного дела поручено центральному аппарату следственного органа.

В настоящее время поисково-спасательные работы и оперативно-следственные действия продолжаются. По информации Sputnik Абхазия , поиски обломков и тел погибших ведутся на двух абхазских катерах в Гагрской бухте, однако на данный момент спасатели ничего не обнаружили.