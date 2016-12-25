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ФСБ: падение Ту-154 в Сочи заснял видеорегистратор
26.12.2016 14:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Момент крушения российского военного самолета Ту-154, на борту которого находилось более 90 человек, имеется на записи видеорегистратора, говорится в сообщении ФСБ РФ.
© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин
Самолет Ту-154, выполнявший рейс в Сирию,
"По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которыми работают члены следственной группы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер.
"Установлено, что взлетная скорость борта RA-85572 составляла 345 км/м, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа", — продолжили в ФСБ.
Ранее высказывались предположения, что самолет мог потерпеть крушение из-за перегруза или неравномерного распределения багажа. По информации ФСБ, масса перевозимого груза составляла 150 килограммов — продукты питания и медикаменты. "Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, указанным воздушным судном не перевозилось", — говорится в сообщении.
По прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны России.
"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", — уточнили в ФСБ.
Военно-следственный отдел СК России по Сочинскому гарнизону по факту крушения самолета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним" УК России. По поручению председателя СК России расследование уголовного дела поручено центральному аппарату следственного органа.
В настоящее время поисково-спасательные работы и оперативно-следственные действия продолжаются. По информации
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Момент крушения российского военного самолета Ту-154, на борту которого находилось более 90 человек, имеется на записи видеорегистратора,...
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