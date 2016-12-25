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ФСБ: падение Ту-154 в Сочи заснял видеорегистратор

26.12.2016 14:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Момент крушения российского военного самолета Ту-154, на борту которого находилось более 90 человек, имеется на записи видеорегистратора,  говорится в сообщении ФСБ РФ.

ФСБ: падение Ту-154 в Сочи заснял видеорегистратор
© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин
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Самолет Ту-154, выполнявший рейс в Сирию, рухнул в Черное море в воскресенье утром. По информации Минобороны РФ, которому принадлежит лайнер, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Все погибли. Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Расследованием авиакатастрофы занимается комиссия по руководством главы Минтранспорта РФ Максима Соколова.

"По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которыми работают члены следственной группы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер.

"Установлено, что взлетная скорость борта RA-85572 составляла 345 км/м, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа", — продолжили в ФСБ.

Ранее высказывались предположения, что самолет мог потерпеть крушение из-за перегруза или неравномерного распределения багажа. По информации ФСБ, масса перевозимого груза составляла 150 килограммов — продукты питания и медикаменты. "Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, указанным воздушным судном не перевозилось", — говорится в сообщении.

По прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны России.

"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", — уточнили в ФСБ.

Военно-следственный отдел СК России по Сочинскому гарнизону по факту крушения самолета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним" УК России. По поручению председателя СК России расследование уголовного дела поручено центральному аппарату следственного органа.

В настоящее время поисково-спасательные работы и оперативно-следственные действия продолжаются. По информации Sputnik Абхазия, поиски обломков и тел погибших ведутся на двух абхазских катерах в Гагрской бухте, однако на данный момент спасатели ничего не обнаружили.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Момент крушения российского военного самолета Ту-154, на борту которого находилось более 90 человек, имеется на записи видеорегистратора,...

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