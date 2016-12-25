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Сотни слов сочувствия: белорусы скорбят вместе с Россией

26.12.2016 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Беларусь скорбит вместе с Россией — у посольства Российской Федерации в понедельник на протяжении дня стоит очередь из желающих высказать слова сочувствия и скорби в связи с гибелью пассажиров самолета Ту-154. В ней стоят рядом и простые люди, и высокопоставленные должностные лица.

Сотни слов сочувствия: белорусы скорбят вместе с Россией
© Sputnik / Роман Шантар.
Макей оставил запись в книге соболезнований в российской дипмиссии

Самолет Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Среди пришедших сделать запись в книге соболезнований был и министр культуры Беларуси Борис Светлов. Он отметил, что образ, который создал ансамбль имени Александрова, переживет его создателей.

"Потрясен безмерно этой трагедией, это были и коллеги, и друзья. Всю жизнь эти люди создавали доброе, прекрасное, вечное. И так трагически нелепо и безобразно смерть оборвала их жизни", — сказал Светлов.

Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко тоже оставил слова сочувствия и скорби в траурной книге в посольстве России.

"Нас всех взбудоражила эта трагедия, ни один белорус не остался безучастным к трагедии, которая оборвала почти сотню жизней, полных творческих планов. Белорусы вместе с россиянами также скорбят и пришли в посольство отдать дань светлой памяти", — добавил Шамко.

Книга соболезнований будет открыта в российской дипломатической миссии 26 и 27 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотни белорусов оставляют слова сочувствия в книге соболезнований, открытой в Российском посольстве.

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