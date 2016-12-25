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В Барановичах возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства 15-летнего подростка
В Барановичах 15-летний подросток был найден со следами асфиксии. Девятиклассника нашли дома 22 декабря. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
В СК рассказали, что сейчас опрашиваются родственники и знакомые подростка для выяснения причин произошедшего. Изъяты принадлежащие подростку личные записи и компьютерные устройства.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
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Архив (ЧП)
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