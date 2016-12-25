﻿﻿ В Барановичах возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства 15-летнего подростка. 21.by
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В Барановичах возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства 15-летнего подростка

26.12.2016 16:19 — ЧП | Tut.by  
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В Барановичах 15-летний подросток был найден со следами асфиксии. Девятиклассника нашли дома 22 декабря. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

В СК рассказали, что сейчас опрашиваются родственники и знакомые подростка для выяснения причин произошедшего. Изъяты принадлежащие подростку личные записи и компьютерные устройства.

В стране действуют телефоны доверия для попавших в сложную ситуацию детей.

Республиканская телефонная горячая линия по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию

8 801 100 16 11 (круглосуточно, бесплатно)

Телефон доверия для детей и подростков

8 017 246 03 03 (круглосуточно, бесплатно)

Телефоны доверия в Брестской области

8 0162 40 62 26, 8 0162 20 15 55 (круглосуточно)

Телефон доверия в Барановичах

8 0163 41 60 80 (с 9.00 до 17.00)

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

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