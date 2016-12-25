МИНСК, 26 дек — Sputnik. Поисковая операция пострадавших при крушении самолета Ту-154 в Черном море продолжается во второй половине дня понедельника, сообщили в Минобороны РФ.

Трагедия произошла над Черным морем накануне: самолет Ту-154 Минобороны РФ с 92 людьми на борту — военными, артистами, журналистами и общественными деятелями — потерпел крушение. Поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту, специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154. Спасатели Росморречфлота в понедельник вели поисково-спасательную операцию в районе крушения самолета в радиусе около 10 километров. В понедельник российские СМИ сообщили, что на нескольких пассажирах, погибших в авиакатастрофе, были надеты спасательные жилеты.

"Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты — постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

На данный момент обследовано уже 100% надводной поверхности в районе поиска. Водолазы обнаружили обломки самолета и подняли часть фрагментов на поверхность. Найдены уже несколько тел погибших. Погода в Сочи в зоне поисков частично облачная, волнение моря — 2 балла.

В списке пассажиров разбившегося самолета были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты нескольких российских телеканалов и Елизавета Глинка (Доктор Глинка).