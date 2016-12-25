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Школьника из Барановичей довели до самоубийства

26.12.2016 16:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело за доведение до самоубийства 15-летнего подростка из Барановичей, — сообщили Sputnik в УСК.

Школьника из Барановичей довели до самоубийства
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Барановичах 15-летний подросток был обнаружен мертвым в доме, эксперты обнаружили у него на теле следы от асфиксии.

"Для выяснения причин гибели несовершеннолетнего следователи опрашивают родственников, соседей, одноклассников и педагогический состав школы, также изъяты личные записи и компьютерные устройства погибшего", — сообщили Sputnik в УСК по Брестской области.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ст.145 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Подросток был обнаружен мертвым со следами асфиксии, в настоящее время следователи опрашивают родственников, педагогов, школьников.

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В Барановичах возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства 15-летнего подростка
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