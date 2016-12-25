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Около 30 членов футбольной команды Уганды погибли в при крушении судна

26.12.2016 17:25 — ЧП | Tut.by  
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Около 30 человек стали жертвами кораблекрушения на озере Альберт в Уганде. Об этом сообщило сегодня агентство AFP.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье. На затонувшем судне находились члены небольшой местной футбольной команды и их болельщики.

«Вода была спокойной, проблема возникла, когда в ходе праздника члены команды и их болельщики перегруппировались на один борт лодки, которая начала раскачиваться. В результате лодка перевернулась, около 30 человек утонули», — приводит агентство слова представителя местной полиции.

 
 
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Лодка перевернулась из-за того, что пассажиры перегруппировались на один борт

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