МИНСК, 26 дек — Sputnik. Суд Московского района Минска признал участника "Площади-2010" Владимира Кондруся виновным в участии в "массовых беспорядках" и назначил наказание не связанное с лишением свободы.

Согласно решению суда, Кондрусь осужден на один год и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Кроме этого, суд назначил ему принудительное амбулаторное наблюдение и лечение в связи с диагнозом, который ему поставили во время стационарной психолого-психиатрической экспертизы.

Суд освободил Кондруся в зале суда, но он не слышал приговора, так как отказался присутствовать в зале судебных заседаний. Дело о последнем фигуранте "Площади-2010" суд рассматривал без его присутствия.

Как ранее сообщало агентство, прокурор в ходе судебных прений прокурор попросил для Кондруся три года ограничения свободы и принудительное лечение, адвокат попросил суд учесть наличие у обвиняемого "смешанного расстройства личности" и назначить более мягкое наказание.

Суду понадобился один день, что рассмотреть дело последнего фигуранта дела о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года и вынести ему приговор. Кондруся привлекли к уголовной ответственности за "Площадь-2010" спустя шесть лет.