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Дело Кондруся: 1,5 года ограничения свободы и принудительное лечение

26.12.2016 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Суд Московского района Минска признал участника "Площади-2010" Владимира Кондруся виновным в участии в "массовых беспорядках" и назначил наказание не связанное с лишением свободы.

Дело Кондруся: 1,5 года ограничения свободы и принудительное лечение
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
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Согласно решению суда, Кондрусь осужден на один год и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Кроме этого, суд назначил ему принудительное амбулаторное наблюдение и лечение в связи с диагнозом, который ему поставили во время стационарной психолого-психиатрической экспертизы.

Суд освободил Кондруся в зале суда, но он не слышал приговора, так как отказался присутствовать в зале судебных заседаний. Дело о последнем фигуранте "Площади-2010" суд рассматривал без его присутствия.

Как ранее сообщало агентство, прокурор в ходе судебных прений прокурор попросил для Кондруся три года ограничения свободы и принудительное лечение, адвокат попросил суд учесть наличие у обвиняемого "смешанного расстройства личности" и назначить более мягкое наказание.

Суду понадобился один день, что рассмотреть дело последнего фигуранта дела о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года и вынести ему приговор. Кондруся привлекли к уголовной ответственности за "Площадь-2010" спустя шесть лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Судья назначил срок наказанию последнему участнику "Площади - 2010" в два раза меньше, чем просил прокурор.

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