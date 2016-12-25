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Корабль с футболистами перевернулся в Уганде
26.12.2016 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. По меньшей мере 30 человек стали жертвами кораблекрушения на озере Альберт в Уганде, среди погибших — игроки местной футбольной команды, сообщает
© REUTERS Ricardo Moraes
Трагедия произошла в воскресенье, 25 декабря. Футболисты и болельщики отмечали на судне католическое Рождество.
"Озеро было спокойное, но проблема возникла, когда футболисты и болельщики начали отмечать праздник. Они собрались на одном борту судна, и оно перевернулось", — заявил агентству представитель местной полиции.
В конце ноября в Колумбии
Позже сообщалось, что пилот воздушного судна Мигель Кирога имел недостаточную квалификацию для управления самолетом и не имел необходимого количества летных часов.
Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка.
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На затонувшем судне находились члены небольшой местной футбольной команды и их болельщики, отмечавшие Рождество.
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