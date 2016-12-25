МИНСК, 26 дек — Sputnik. По меньшей мере 30 человек стали жертвами кораблекрушения на озере Альберт в Уганде, среди погибших — игроки местной футбольной команды, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.



© REUTERS Ricardo Moraes Погибшей команде "Шапекоэнсе" отдали победу в Южноамериканском кубке

Трагедия произошла в воскресенье, 25 декабря. Футболисты и болельщики отмечали на судне католическое Рождество.

"Озеро было спокойное, но проблема возникла, когда футболисты и болельщики начали отмечать праздник. Они собрались на одном борту судна, и оно перевернулось", — заявил агентству представитель местной полиции.

В конце ноября в Колумбии потерпел крушение самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе" . Из 22 футболистов, летевших на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом "Атлетико Насьональ", выжили только трое. Позднее стало известно, что в рамках расследования дела в Боливии был арестован генеральный директор авиакомпании-владельца потерпевшего крушение самолета Густаво Варгас.

Позже сообщалось, что пилот воздушного судна Мигель Кирога имел недостаточную квалификацию для управления самолетом и не имел необходимого количества летных часов.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка.