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Корабль с футболистами перевернулся в Уганде

26.12.2016 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. По меньшей мере 30 человек стали жертвами кораблекрушения на озере Альберт в Уганде, среди погибших — игроки местной футбольной команды, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Корабль с футболистами перевернулся в Уганде
© REUTERS Ricardo Moraes
Погибшей команде "Шапекоэнсе" отдали победу в Южноамериканском кубке

Трагедия произошла в воскресенье, 25 декабря. Футболисты и болельщики отмечали на судне католическое Рождество.

"Озеро было спокойное, но проблема возникла, когда футболисты и болельщики начали отмечать праздник. Они собрались на одном борту судна, и оно перевернулось", — заявил агентству представитель местной полиции.

В конце ноября в Колумбии потерпел крушение самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе". Из 22 футболистов, летевших на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом "Атлетико Насьональ", выжили только трое. Позднее стало известно, что в рамках расследования дела в Боливии был арестован генеральный директор авиакомпании-владельца потерпевшего крушение самолета Густаво Варгас.

Позже сообщалось, что пилот воздушного судна Мигель Кирога имел недостаточную квалификацию для управления самолетом и не имел необходимого количества летных часов.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка.

 
Теги: Минск
 
 
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На затонувшем судне находились члены небольшой местной футбольной команды и их болельщики, отмечавшие Рождество.

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