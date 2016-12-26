МИНСК, 27 дек — Sputnik. "Черные ящики" самолета Ту-154, потерпевшего крушение недалеко от черноморского побережья Сочи, предположительно могут находиться в хвостовой части лайнера, бортовые самописцы планируется извлечь после ее подъема на поверхность, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны РФ, потерпел крушение рано утром 25 декабря. На борту лайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и чиновники. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

"Черные ящики" найдены

"Оба "черных ящика" — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец — планируется демонтировать на суше после подъема на поверхность хвостовой части самолета", — сказал источник.

О состоянии самописцев ничего не сообщается. Вместе с тем, по информации СМИ, параметрический прибор уже извлечен на поверхность — он будет доставлен в Москву, где им займутся специалисты Минобороны.

"В 8:48 обнаружили и подняли на поверхность первый "черный ящик" Ту-154", — рассказали в РИА Новости в силовых структурах.

Второй самописец, как ожидается, будет извечен в ближайшее время.

Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее сообщалось, что водолазы обнаружили на глубине ряд обломков самолета, в том числе хвостовую часть с фрагментами двигателя. Все объекты были доставлены берег. "В районе проведения поисковой операции поднята и доставлена на берег обнаруженная часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра", — сообщили в Минобороны.

Первые опознанные

Вечером, 26 декабря, департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявил, что один из доставленных в Москву погибших пассажиров опознан родственниками. "По этическим причинам мы не будем называть имена погибших, опознанных родственниками, без их согласия", — отмечается в сообщении.

Минобороны РФ подчеркивает, что вся информация отдельных СМИ о якобы обнаруженных в ходе поиска конкретных военнослужащих, а также причинах трагедии не имеет ничего общего с действительностью.

"Это выдумки конкретных авторов в погоне за цитированием или гадания псевдоэкспертов, не имеющих доступа к реальной информации", — отмечает военное ведомство.

Так, ранее в СМИ появилась информация, что были опознаны две жертвы крушения — пилот Роман Волков и помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова.